O registo efetuado pela gigante chinesa do e-commerce foi publicado na Revista da Propriedade Intelectual, do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) do Brasil.

De acordo com a informação oficial, a plataforma Ant Unicorn é uma espécie de mega-aplicação que permite um leque alargado de funcionalidades, desde o processamento de recibos e pagamento de serviços públicos, contratação de seguros, transações no imobiliário e de banca (emissão e pagamentos por cartões de crédito), serviços cambiais, faturação e contabilidade, tudo numa única solução.

Apesar do registo e da concessão de autorização do INPI, não se sabe ainda quando é que a Ant Unicorn será operacionalmente implementada no Brasil.

De acordo com a agência Reuters, a Alibaba investiu 100 milhões de dólares, em 2018, numa OPV (Oferta Pública de Venda) de ações da empresa brasileira de processamento de pagamentos eletrónicos StoneCo.