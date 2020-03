Hoje nas notícias: BES, autarquias e coronavírus

A pandemia do novo coronavírus continua a dominar a atualidade nacional, enchendo os jornais com notícias sobre a situação dos trabalhadores em empresas que vão encerrar espaços, ou grupos que decidem ajudar na produção de gel desinfetante, como é o caso da dona da Louis Vuitton. Mas nas manchetes nacionais também se encontram outros temas. O Correio da Manhã dá conta que ex-administradores do antigo Banco Espírito Santo têm cerca de 18 milhões de euros retidos. Já o Público nota que há autarquias em risco de perder solo urbanizável. Veja as notícias que marcam a atualidade nacional.

Ex-gestores do BES com 18 milhões congelados

Cinco ex-administradores do antigo Banco Espírito Santo têm cerca de 18,2 milhões de euros retidos no BES “mau”. A decisão partiu do Banco de Portugal, na altura da resolução do BES, pertencendo cerca de metade do valor em causa a Ricardo Salgado. As verbas estão atualmente retidas no BES “mau”, que ficou com os ativos tóxicos do BES, só devendo o congelamento terminar quando o processo de liquidação estiver concluído.

Autarquias atrasadas em risco de perder solo urbanizável

Publicada em 2014, a Lei dos Solos previu um prazo de cinco anos para que os instrumentos de gestão territorial adaptassem os planos diretores. O prazo está a terminar e há vários casos em que terreno urbanizável passa a rústico, automaticamente. A Associação Nacional de Municípios Portugueses já tentou adiar o prazo, por existir um número considerável de autarquias atrasadas na revisão, mas o Governo não respondeu ao pedido.

Empresas tentam impor férias imediatas

Numa altura em que o surto de coronavírus levou à declaração do estado de alerta, bem como ao encerramento de escolas, há empresas que tentam encorajar os trabalhadores a tirar férias. A situação acontece nomeadamente em empresas com estabelecimentos que já encerraram, como ginásios ou restauração. O Código do Trabalho dita que a marcação de férias é decidida por acordo, mas há exceções, nomeadamente para as microempresas, que têm mais liberdade.

Grupo Louis Vuitton vai produzir e oferecer desinfetante

O grupo LVMH, que detém a marca de luxo Louis Vuitton, vai usar as linhas de produção das marcas de perfumes e cosmética para produzir desinfetante em gel para as mãos. A produção vai começar esta segunda-feira, tendo como objetivo ajudar no combate ao novo coronavírus. O gel será entregue gratuitamente às autoridades francesas.

Estrangeiros a trabalhar em Portugal com maior aumento desde a crise

O número de estrangeiros empregados em Portugal no ano passado superou os 155 mil, atingindo o maior valor desde o início da crise. Foram mais 34 mil do que em 2018, o que representa um aumento de 28%, o maior ritmo de crescimento desde que há dados. Os trabalhadores estrangeiros são mais jovens e qualificados, mas os contratos são mais precários e os salários mais baixos que a população nacional.

