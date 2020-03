Num momento em que circula online uma petição pública para a “suspensão de cobrança de prestação/renda e dos serviços básicos de água, luz e gás”, a comercializadora Goldenergy decidiu avançar com a criação de um fundo no valor de 300 mil euros com vista a “pagar um mês de energia aos clientes que na presente situação extraordinária podem ser mais afetados pelas consequências económicas derivadas da pandemia Covid-19, que os obriga a ficar em casa, tendo assim um período de maior consumo energético.

De acordo com a empresa, comprada no final de 2018 ao grupo português Dourogás pela suíça Axpo, este apoio será atribuído a um máximo de 6.000 clientes, enquanto esta situação de alerta decretada pelo Governo durar, ou até que se esgote o valor do fundo de 300 mil euros constituído para este efeito, “equivalente aos lucros da empresa em 2019”.

Para terem acesso a este auxílio, os clientes da Goldenergy têm de comprovar a sua situação de perda de rendimento devido à Covid-19, ligando para a linha telefónica gratuita 800 500 292, que estará ativa a partir do dia 18 de março.

Entretanto, na região autónoma da Madeira, o Governo regional anunciou a decisão de isentar do pagamento dos valores do consumo da eletricidade e água todos os contribuintes localizados na região. “Considerando a situação de alerta em todo o território da Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional declara, como medida de apoio a todos os cidadãos, da Madeira e Porto Santo, todas as empresas localizadas na região, que vai isentar do pagamento do valor respeitante ao consumo de eletricidade e água, entre os dias 16 e 31 de março de 2020”, declarou Miguel Albuquerque. O governante insular acrescentou que a medida abrange “todos os contribuintes localizados na Região Autónoma da Madeira, particulares, famílias, empresas, instituições de caráter social, desportivo e cultural”. No continente, no entanto, ainda não se verificou uma iniciativa semelhante, nem no mercado regulado, nem no mercado livre de eletricidade e gás.

“A Goldenergy, comercializadora de gás comercializadora de gás natural e eletricidade 100% verde, seguindo a sua vertente de responsabilidade social e querendo dar o seu apoio nesta altura em que se vive um estado de alerta decretado pelo Governo, decidiu criar um fundo de 300 mil euros, equivalente aos lucros obtidos em 2019, para ajudar os seus clientes atuais mas também novos clientes, que podem ver os seus rendimentos afetados pela situação de pandemia, ao mesmo tempo que estarão forçosamente mais tempo em casa e com um consumo energético mais elevado”, anunciou a empresa em comunicado.

Nas palavras de Miguel Checa, diretor-geral da Goldenergy, “a empresa adota esta iniciativa, de forma humilde e dentro das nossas possibilidades. É um esforço significativo para a Goldenergy, mas estamos convencidos que as empresas têm que olhar para todos os grupos de interesse das mesmas, que são, não só os acionistas, mas também os colaboradores, clientes, e a sociedade em geral. Esse é o nosso caminho de sustentabilidade. É hora de sermos responsáveis e que todos devemos ajudar”.

Como vai funcionar o Fundo

A Goldenergy, empresa do grupo suíço Axpo, vai oferecer um mês de eletricidade e gás aos clientes atuais ou novos que venham a sofrer uma situação de perda de rendimentos causada pelo estado de alerta devido à Covid-19, isto enquanto esta situação de alerta decretada pelo Governo durar ou até que se esgote o valor do fundo de 300 mil euros constituído para este efeito ou até um máximo de 6.000 clientes (primeiros pedidos válidos).

Em termos práticos, a Goldenergy vai disponibilizar, a partir do dia 18 de março, uma linha telefónica gratuita com o número 800 500 292. Os operadores (em teletrabalho) que estarão a atender esta linha, pedirão ao interessado para comprovar a sua situação de perda de rendimento devido à Covid-19. Os interessados poderão consultar mais informações em http://www.goldenergy.pt/covid19, que estará disponível em breve.

Os clientes Goldenergy que podem receber a ajuda da empresa têm de obedecer a pelo menos um dos seguintes critérios, já previamente definidos pelo Governo no âmbito das ajudas estatais:

Ser trabalhador por conta de outrem ou independente que tenha de ficar em casa a

acompanhar os filhos até 12 anos;

Covid-19.;

Uma vez comprovado que o requerente se enquadra nos parâmetros definidos, o processo será

ativado e, a partir dessa data, a primeira fatura emitida de gás e/ou eletricidade deste cliente

Goldenergy terá um desconto de 100%.

“Esta é uma forma de a Goldenergy ajudar quem mais precisa, complementando dentro da sua disponibilidade toda as ajudas públicas e outras que estão a ser ativadas. Não podemos ajudar todos, mas queremos contribuir para a sociedade em que vivemos. Pedimos por isso que nesta situação cada um peça ajuda apenas se realmente precisar e se estiver enquadrado nos parâmetros definidos, para que assim o Fundo da Goldenergy possa ajudar as pessoas que realmente mais precisam”, remata Miguel Checa.