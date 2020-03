A Leaders League acaba de divulgar o ranking dos melhores advogados do nosso mercado em quatro áreas. A PLMJ tem 12 distinções de Leading Lawyers, a Morais Leitão foi distinguida com oito e a Uría Menéndez – Proença de Carvalho foi premiada com seis distinções. As áreas avaliadas foram White Collar Crime, Arbitration, Labor e Civil and Commercial Litigation.

O ranking – divulgado em exclusivo em parceria com o ECO/Advocatus – distingue em alguns dos casos os mesmos advogados mas em áreas diferentes. E distingue os “Leading lawyers”, os “Excellent”, os “Highly Recommended” e os “Recomended”, por ordem de importância ou relevo, segundo o ranking.

A SRS vem logo a seguir a este top 3, com cinco distinções (maioria na área de direito laboral) também em “Leading Lawyers”.

O ranking foi baseado em questionários enviados ao mercado e respondido quer pelos pares (advogados) como pelos próprios clientes e ainda por “entidades externas” . Em parceria com o ECO/Advocatus, este diretório tem como destinatários os CEO’s dos principais tecidos empresariais, escritórios de advogados mundiais, área da banca, marketing e recursos humanos. Para além da Europa, a Leaders League tem presença em São Francisco, Nova Iorque, Lima, São Paulo, Pequim, Hong-Kong, Tóquio e Nairobi.

Estes são os advogados líder nas quatro áreas analisadas (por ordem alfabética)

White Collar Crime

Fernando Aguilar de Carvalho – Uría Menéndez -Proença de Carvalho

Francisco Proença de Carvalho – Uría Menéndez-Proença de Carvalho

Paulo Sá e Cunha – Cuatrecasas

Rui Patrício – Morais Leitão

Veja a tabela na íntegra

Arbitration

António Pinto Leite – Morais Leitão

Filipa Cansado Carvalho, Mariana França Gouveia e Pedro Metello de Nápoles – PLMJ

Veja a tabela na íntegra

Labor

Abel Mesquita, Manuel Cavaleiro Brandão, Nuno Ferreira Morgado, Nuno Guedes Vaz e Tiago Cortes – PLMJ

Ana Luísa Beirão, César Sá Esteves, Cláudia Varela, Maria de Lancastre Valente e Mariana Caldeira Sarávia – SRS

Benjamim Mendes e João Guedes – DLA Piper ABBC

Helena Tapp Barroso, Luís Miguel Monteiro e Pedro Pardal Goulão – Morais Leitão

Veja a tabela na íntegra

Civil and Commercial Litigation

Adriano Squilacce, Fernando Aguilar de Carvalho, Nuno Salazar Casanova e Tito Arantes Fontes – Uría Menéndez – Proença de Carvalho

António Pinto Leite, Filipe Vaz Pinto, Francisco Cortez e Rui Patrício – Morais Leitão

Nuno Líbano Monteiro, Pedro Faria, Rita Samoreno Gomes e João Tiago Morais Antunes – PLMJ

Veja a tabela na íntegra