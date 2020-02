O diretório internacional Chambers and Partners anunciou a lista das nomeações para o Chambers Europe Awards 2020. Na categoria de melhor sociedade de advogados do ano em Portugal encontram-se nomeadas a Cuatrecasas, Linklaters, Morais Leitão, Sérvulo e Vieira de Almeida.

A nomeação tem por base três critérios principais: a relevância do trabalho jurídico desenvolvido, a constatação de uma estratégia de crescimento efetivo e a excelência na prestação de serviço ao cliente.

“É uma distinção que muito nos orgulha e que é, sem dúvida, mérito do empenho e dedicação dos que aqui trabalham e connosco colaboram. Creio que a nomeação reflete o período muito positivo que atravessamos e o rumo firme do nosso propósito societário, com sinais inequívocos de crescimento e a assessoria a um elevado número de assuntos relevantes que nos são confiados pelos nossos clientes, em diversas áreas e setores estratégicos, o que é também sinal do serviço jurídico de excelência que o mercado nos reconhece”, nota Paulo Câmara, managing partner da Sérvulo.

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a 24 de abril, em Madrid.