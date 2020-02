A sociedade RRP Advogados assessorou o primeiro investimento da Medical Properties Trust – um real estate investment trust norte-americano e cotado na NYSE – em Portugal. A entrada no mercado português fez-se através da aquisição, por 28.2 milhões de euros, do complexo hospitalar onde se encontra, para o efeito, o Hospital CUF Viseu do Grupo José de Mello.

A Medical Properties Trust, com sede em Birmingham, Alabama, é uma empresa de investimento imobiliário dedicada à aquisição de instalações de assistência médica sujeitas a contratos de arrendamento de longo prazo. A empresa possui propriedades nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido.

A equipa da RRP Advogados envolvida nesta operação foi constituída por Ricardo Reigada Pereira, Hélder Santos Correia e Tamara Martins da Fonseca.