A sociedade RRP Advogados assessorou juridicamente o grupo francês Legendre no investimento no Antas Build, um dos projetos imobiliários de luxo em construção na cidade do Porto.

O projeto imobiliário Antas Build será desenvolvido pelo consórcio formado pela bracarense Tecnibuild e o grupo francês Legendre e implicará um investimento de 26 milhões de euros.

A equipa da RRP Advogados envolvida neste projeto foi constituída por Rodrigo Falcão Nogueira, Carlos Vaz de Almeida, Joana Varela, Ana Maciel, Hélder Santos Correia e Joana Navarro Moreira.