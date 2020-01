Morais Leitão e VdA distinguidas nos Euronext Lisbon Awards

A sociedade de advogados Morais Leitão foi reconhecida com o prémio Most Active Law Firm in Equity, nos Euronext Lisbon Awards. A Vieira de Almeida também foi distinguida na cerimónia, que decorreu na passada segunda-feira, com o prémio Law Firm Bonds.

O prémio Most Active Law Firm in Equity distingue a sociedade de advogados mais ativa, considerando os montantes e o número de emissões de ações cotadas nos mercados geridos pela Euronext Lisbon.

“Com esta distinção, a Euronext Lisbon volta a reconhecer a excelência da equipa da Morais Leitão. Este reconhecimento deixa-nos muito satisfeitos, pois reflete publicamente o produto da colaboração com os nossos clientes, que nos inspiram a fazer cada vez mais e melhor, contribuindo em conjunto para o desenvolvimento do mercado de capitais português num ambiente particularmente desafiante“, nota Eduardo Paulino, sócio e responsável pela equipa de mercado de capitais da sociedade.

Na categoria de Law Firm Bonds estavam nomeadas a PLMJ, Uría Menéndez-Proença de Carvalho e a Vieira de Almeida. A sociedade liderada por João Vieira de Almeida foi a que saiu vencedora.

A Euronext Lisbon premiou, esta segunda-feira, o papel de relevo de emitentes, intermediários financeiros, jornalistas, outras instituições e pessoas para o mercado de capitais. Na conferência anual Via Bolsa, a empresa dona da bolsa de Lisboa atribuiu os Euronext Lisbon Awards 2020, criados em 2011, e debateu o presente e o futuro do mercado de capitais.