As escolhas de… Tânia Cascais

Tânia Cascais é sócia da Miranda & Associados e conta com experiência essencialmente nas áreas de societário & comercial, investimento estrangeiro, fusões & aquisições, energia e marítimo.

Na edição de janeiro da revista Advocatus, Tânia Cascais, sócia da Miranda & Associados, com experiência essencialmente nas áreas de societário & comercial, investimento estrangeiro, fusões & aquisições, energia e marítimo, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Tenho vários e alguma dificuldade em escolher apenas um. Destaco “Se numa noite de inverno um viajante” do Italo Calvino e “O Mundo Ardente” da Siri Hustvedt. Dois livros mágicos que aconselho vivamente.

O filme que nunca perde…

Mais uma resposta difícil. Gostei muito do “Underground”, do Emir Kusturica, e mais recentemente, do “Interstellar”, do Christopher Nolan. São filmes muito diferentes em quase tudo – um é uma comédia política, o outro é um filme de ficção científica – e há um intervalo de quase 20 anos entre eles, mas curiosamente ambos abordam de uma forma absolutamente genial a dicotomia espaço-tempo.

Uma série de sempre…

Desde que acabou a Guerra dos Tronos que não sou fiel a nenhuma série, mas gosto de ir vendo e revendo os episódios da série Father Brown que vão passando na Fox Crime.

A viagem de eleição…

Viagem à Rússia, em outubro de 2011.

Uma memória…

Lembro-me muito bem da primeira vez que fui a Angola (2004) e conheci os meus colegas do escritório da Fátima Freitas. Eu já estava na Miranda há algum tempo e poder finalmente conhecer pessoalmente os advogados com quem trabalhava numa base diária mas a tantos quilómetros de distância foi algo que me marcou. Estive lá um mês. Foi em julho, o mês dos meus anos.

Na secretária nunca falta(m)…

Papel e caneta. Sou muito a favor da tecnologia mas ainda imprimo e sublinho à mão.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Como muitos advogados que conheço, uma das primeiras coisas que faço quando acordo é consultar emails…

O primeiro despertador toca às…

Toca entre as 4 e as 5 da manhã. É o meu filho João que tem 4 meses.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Ser um fim de semana de sol para ir passear com a família e os cães à praia ou a Monsanto.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Abraço os meus filhos.

Os tempos livres são para…

Passear pelas ruas de Lisboa (que está cada vez mais bonita), refugiar-me num bom livro, ver um filme no cinema, ir jantar a um restaurante com ou sem estrela Michelin.

Um lema de vida…

Quem não sai de sua casa (…) cria mil olhos para nada (Irene Lisboa).