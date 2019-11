As escolhas de… Henrique Sousa Freire

Henrique Sousa Freire, advogado da Caiado Guerreiro desde 2017, com experiência essencialmente nas áreas de corporate e M&A, TMT e laboral. Descubra as suas escolhas!

O livro favorito

Terei que eleger dois livros favoritos com estilos bem diferentes: “As intermitências da Morte”, de José Saramago; e “Good to Great”, de Jim Collins.

O filme que nunca perde…

Dois filmes inspiradores baseados em histórias verídicas: “Into the Wild”, de Sean Penn (com banda sonora de Eddie Vedder), e “Chasing Mavericks”, de Michael Apted e Curtis Hanson.

Uma série de sempre…

“House of Cards”, “Peaky Blinders” e também uma série original da Netflix e da Vox de pequenos documentários “Resumindo”.

As viagens

Austrália. Não perderia a possibilidade de explorar as suas praias paradisíacas e os seus corais únicos, passando pelo seu deserto (Uluru) e terminando com uma noite na Ópera de Sidney.

Na secretária nunca faltam…

Café, comida e água… obviamente para além do computador e telemóvel.

Qual é a primeira coisa que faz quando acorda?

Tomo o pequeno-almoço.

O primeiro despertador toca às…

7:50.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Estar bom tempo e poder ir de mota para o trabalho.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Ligo à minha família, logo após tirar o fato e os sapatos.

Os tempos livres são para…

Estar com a minha família e brincar com os meus sobrinhos, sempre que possível.

Uma memória…

Recordo com especial carinho um “Closing” de uma transação que representava um significativo investimento estrangeiro na criação de uma fábrica no interior do país. Marcou-me particularmente o sentimento de esperança que aquela transação trouxe para aquela região, expresso no rosto dos representantes das autarquias locais, motivada pela criação de um número significativo de novos postos de trabalho. Foi o culminar recompensador do trabalho de redação e preparação de contratos, constituição de entidades e várias reuniões de negociação. Naquele momento reconheci em primeira mão que, diretamente ou indiretamente, o nosso trabalho pode afetar (positivamente, de preferência!) a vida de muitas famílias portuguesas.

Um lema de vida…

(Well) Done is better than Perfect!