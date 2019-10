As escolhas de… Alexandre Miguel Mestre

Alexandre Miguel Mestre é consultor da Abreu Advogados desde 2014, com experiência nas áreas de direito da União Europeia, direito da concorrência e direito do desporto. Descubra as suas escolhas!

Na edição de setembro da revista Advocatus, Alexandre Miguel Mestre, consultor da Abreu Advogados desde 2014, partilhou as suas escolhas. O advogado tem uma vasta experiência nas áreas de direito da União Europeia, direito da concorrência e direito do desporto e também assessora empresas, federações desportivas e associações profissionais nos mais diversos setores.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

“Este livro que vos deixo”, de António Aleixo.

O filme que nunca perde…

“La fille sur le pont” (com a melhor Marianne Faithfull na banda sonora) e “Em nome do Pai”.

Uma série de sempre…

“Dallas”.

As viagens

África do Sul (Cidade do Cabo, Rota dos Vinhos de Stellenbosch, Safari numa reserva inesquecível).

Na secretária nunca faltam…

Computador, telemóvel e canetas (e há sempre uma vermelha, vício da minha componente de docente universitário, mas também porque me ‘autocensuro’ e … muito!).

Qual é a primeira coisa que faz quando acorda?

Espreguiço-me.

O primeiro despertador toca às…

7h00.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Levar os filhos ao colégio.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Abraçar e beijar a família

Os tempos livres são para…

Estar com os amigos; fazer ginásio e natação; ir a Alvalade com o meu filho, ver o Sporting; fazer cursos e provas vínicas; ler.

Uma memória…

Marcou-me a reação da mãe de um atleta menor, internacional de rugby, após decisão do Tribunal Arbitral do Desporto: “Esta decisão foi a melhor prenda de Natal que me podiam dar”!

Sensibilizou-me o ex- Presidente de um clube de futebol, 13 anos depois do início de uma batalha jurídica em que fui um dos que ajudou, no meu caso durante seis anos, ligar-me, agradecendo e convidando para me associar a uma festa de comemoração.

Não esqueço a felicidade da cliente na reposição da justiça num caso de concorrência no setor ferroviário.

Divirto-me a lembrar que quando entrei num avião ia apoiar juridicamente um jogador de futebol a ir para um clube, mas depois de aterrar e ligar o telemóvel desviámos a rota e o jogador foi para um outro clube, ainda melhor …naquele frenesim do último dia de transferências! Mas também me entusiasmo muito com a feitura de pareceres, contratos, estatutos, regulamentos…

Um lema de vida…

O lema Olímpico: ‘Citius, Altius, Fortius’ (Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte).