As escolhas de… Rita Cruz

Rita Cruz é sócia da CCA, com experiência nas áreas de contencioso, arbitragem, reestruturação e seguros. Na edição de junho da Advocatus, a advogada partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

“Os Maias”, de Eça de Queiroz.

O filme que nunca perde…

“A vida é bela”.

Uma série de sempre…

“Breaking Bad”.

As viagens

Beira, em Moçambique, que fiz com toda a minha família, em ação de voluntariado. A fazer, Japão.

Na secretária nunca faltam…

Canetas e lápis (sim, ainda escrevo e corrijo em papel!).

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um bom jogo de padel.

Os tempos livres são para…

Fazer jardinagem e desporto.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Pôr os pés no chão, em todos os sentidos.

Uma memória…

O último julgamento que fiz com o meu avô, ainda estagiária, num caso que curiosamente ainda está a correr, pois envolve direitos sobre marcas, com imensas testemunhas de renome. O meu avô estava a inquirir as testemunhas e eu, na minha ingenuidade, perguntei-lhe porque é que ia alegando pelo meio. Ao que me respondeu, na sua sabedoria: “eles (os juízes) vão ouvindo, filha, vão ouvindo…”.