As escolhas de… Joana Ribeiro Pereira

Na edição de dezembro da revista Advocatus, Joana Ribeiro Pereira, sócia da SPS desde 2013, com experiência essencialmente nas áreas de imobiliário, urbanismo, contratação pública, bancário e contencioso, partilhou as suas escolhas.

O livro favorito

Gosto muito de ler, mas embora prazeroso, não é um exercício fácil, requer tempo físico e emocional e muitas vezes não temos nenhum deles… O mais recente livro que li e adorei foi a “Amiga Genial” da Elena Ferrante.

O filme que nunca perde…

Adoro cinema! Todos os anos, tento sempre fazer a “maratona” dos nomeados para óscares. Mais recentemente, adorei o “Green Book”.

Uma série de sempre…

Agora estou viciada nos “Friends”, 20 anos depois.

As viagens de eleição…

Não consigo eleger só uma. Nova Iorque em 2005 com as minhas amigas do coração e o regresso a essa cidade com o meu pai em 2017. O Rio de Janeiro em 2013 foi uma viagem de amigos que nunca esquecerei. Mas revisitar Paris com o marido no ano passado foi muito, mesmo muito especial.

Na secretária nunca faltam…

O telemóvel para comunicar com mundo, o batom do cieiro, a calculadora para fazer “contas à vida” e o caderno de notas.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Espreguiçar e rezar para que o dia seja brando.

O primeiro despertador toca às…

Agora com o meu filho António, ele é que é o nosso despertador e dá sinal às 7h00.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um café tipo “americano” e o sorriso do meu filho.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tirar os “saltos” e estender-me 5 minutos no sofá (quando o filho o permite).

Os tempos livres são para…

Gosto muito de viajar e passear, descobrir lugares novos e experimentar restaurantes. Mas estar com a família, que é já muito extensa (só sobrinhos e afilhados são 15) é sempre a nossa prioridade dos fins de semana.

Uma memória…

A memória também é minha, porque estava no mesmo gabinete, mas a conversa foi com a minha sócia e amiga Sara Henriques. Um colega já mais velho e experiente, num daqueles telefonemas stressantes para resolver um tema no dia, virou-se para ela e disse: “oh dra. não stress que o sol amanhã também nasce!” E não é que nasce mesmo?! Temos citado esse colega muitas vezes, virou uma espécie de “mantra”.

Um lema de vida…

Quase com 40 anos de idade e já com 16 de advocacia, tem mesmo que ser o “Kiss”: Keep It Simple (Stupid)! – os parênteses são meus.