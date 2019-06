Já são conhecidas as sociedades de advogados portuguesas nomeadas para o ranking da Chambers 2019. Da área de corporate ao imobiliário, saiba quais podem ser os potenciais escritórios vencedores. As sociedades com mais nomeações (cinco) são a PLMJ, a Morais Leitão e a VdA.

Veja aqui a lista completa:

Corporate/M&A

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados

Linklaters

Morais Leitão

PLMJ

Vieira de Almeida

Dispute Resolution

CMS

Linklaters

Morais Leitão

PLMJ

Uría Menéndez Abogados

Finance

Campos Ferreira, Sá Carneiro e Associados

Linklaters

Morais Leitão

PLMJ

Vieira de Almeida

Public Law

Garrigues

Linklaters

PLMJ

Sérvulo & Associados

Uría Menéndez – Proença de Carvalho

Vieira de Almeida

Real Estate

Morais Leitão

Uría Menéndez – Proença de Carvalho

Vieira de Almeida

