Morais Leitão assessora primeira emissão de “Panda Bonds”

A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (Morais Leitão) assessorou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP na primeira emissão de dívida em moeda chinesa por parte da República Portuguesa. Foram colocados 2000 milhões de renminbi.

“Panda bonds” – a designação comum nos mercados para este tipo de dívida – são títulos de dívida emitidos no mercado chinês por entidades estrangeiras, uma situação ainda muito pouco comum e que proporciona acesso à base de investidores chineses e a um mercado com elevada liquidez.

A equipa da Morais Leitão envolveu Luís Branco, sócio de Bancário e Financeiro, Maria Soares do Lago e Mariana Solá de Albuquerque. Para Luís Branco, “esta é a primeira experiência portuguesa no mercado chinês, o que significaria sempre um desafio do ponto de vista da assessoria jurídica; mas é igualmente a primeira experiência de um país da zona euro, que molda agora quaisquer emissões futuras.”