A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (Morais Leitão) assessorou a casa de investimento Deutsche Finance International LLP na montagem de uma joint-venture com a FS Capital e no seu primeiro investimento no mercado imobiliário português, através da aquisição de um edifício de escritórios situado na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, à Dos Puntos Asset Management, e no respetivo financiamento à aquisição junto da Caixa Agrícola.

A equipa multidisciplinar envolvida nesta transação foi liderada por João Torroaes Valente, sócio coordenador da área de prática de corporate real estate, incluindo Bernardo Silveira, Manuel Ponces Magalhães e Sara Ferraz Mendonça da mesma área, Bruno Santiago, sócio da área de fiscal, e Filipe Lowndes Marques, sócio responsável pelo respetivo financiamento à aquisição juntamente com Elmano Sousa Costa, ambos da equipa de bancário e financeiro.