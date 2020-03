A PSA de Mangualde vai fechar por causa do coronavírus. A fabricante de automóveis francesa decidiu fechar as portas de todas as suas unidades de produção na Europa, começando por Espanha e França, tendo decretado o encerramento da fábrica portuguesa a 18 de março. A reabertura está prevista para dia 27.

“Devido à aceleração, constatada nos últimos dias, do número de casos graves de Covid-19 na proximidade de alguns centros de produção e das interrupções nos fornecimentos dos grandes fornecedores”, Carlos Tavares, presidente da PSA decidiu “dar início ao fecho das instalações de produção de veículos, até ao dia 27 de março”.

O encerramento das unidades vai começar por Espanha e França. Esta segunda-feira, 16 de março, encerram as unidades de Madrid (Espanha) e Mulhouse (França), seguindo-se, a 17 de março, Poissy, Rennes, Sochaux (França), Saragoça (Espanha), Eisenach, Rüsselsheim (Alemanha), Ellesmere Port (Reino Unido), Gliwice (Polónia).

No dia 18, fecha a PSA de Mangualde, juntamente com as fábricas de Hordain (França) e Vigo (Espanha), sendo concluído o plano de encerramento de fábricas a 19 de março com o fecho das unidades de Luton (Reino Unido) e Trnava (Eslováquia).

A decisão da PSA, fabricante dos Peugeot e Citröen, é bem mais vigorosa do que a adotada pela Autoeuropa, em Palmela. A unidade de produção da VW em Portugal decidiu acabar com dois turnos, reduzindo a produção, nomeadamente dos T-Roc.

A PSA explica que serão as equipas de gestão das fábricas a “implementar, localmente, as modalidades de encerramento das mesmas, e que serão efetuadas em coordenação com os parceiros sociais”. “O encerramento dos centros de produção de órgãos mecânicos será ajustado em conformidade”, explica.

A fabricante francesa lembra que, “até essa data, o cumprimento das medidas de proteção, indo além das recomendações das autoridades sanitárias nestes locais de produção, é a melhor proteção para evitar a propagação do vírus”.

