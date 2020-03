Revista de imprensa internacional

Um pouco por todo o mundo, o surto do novo coronavírus está a causar um impacto nas empresas e economias. A IAG decidiu adiar as mudanças na liderança para coordenar a resposta, enquanto a Sanofi urge para a necessidade de aumentar a capacidade de produção de vacinas. Pela China, o vírus causou quebras na produção industrial, nas vendas e no investimento. Em França, os receios com o vírus fizeram aumentar a abstenção nas eleições. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Expansión

IAG adia mudanças na liderança devido ao coronavírus

A IAG, grupo que inclui a British Airways, Iberia e Vueling, anunciou que vai interromper as mudanças que planeava realizar em março, para enfrentar a crise do novo coronavírus. O irlandês Willie Walsh ia deixar de ser o CEO da IAG para dar lugar a Luis Gallego, líder da transportadora espanhola desde 2014. No entanto, para coordenar a reposta ao vírus, irão manter-se nos cargos atuais.

Les Echos

Maioria de Macron sai penalizada nas autárquicas em França

Os eleitores franceses votaram neste domingo em todo o país, em eleições municipais marcadas por uma baixa taxa de participação, devido ao surto do novo coronavírus. Os candidatos do partido de Emmanuel Macron tiveram dificuldades em manter as maiorias, com a possibilidade de terem de ir a segunda volta em alguns locais, como foi o caso do primeiro-ministro Édouard Philippe. Isto se estas se realizarem, já que há dúvidas sobre a marcação de mais uma ida às urnas durante a pandemia.

Financial Times

Sanofi pede a Europa que aumente a capacidade de produção de vacinas

A farmacêutica francesa Sanofi fez o alerta de que a Europa não tem capacidade para produzir vacinas para lidar com pandemias como esta do novo coronavírus, pedindo assim uma agência governamental dedicada ao planeamento de respostas, como existe já nos EUA. Para o CEO da farmacêutica, o surto colocou a questão da soberania nacional dos sistemas de saúde “em foco”.

South China Morning Post

Economia da China sofre colapso dramático em janeiro

O impacto do coronavírus na economia da China ficou claro em novos números relativos aos dois primeiros meses do ano, que mostram quedas em indicadores económicos muito maiores do que aquelas previstas pelos analistas. Os dados combinados de janeiro e fevereiro mostraram que a produção industrial caiu 13,5%, as vendas a retalho recuaram 20,5% e o investimento em ativos fixos desceu 24,5%, face ao ano anterior.

CNN

Biden promete escolher uma mulher como parceira de candidatura

Joe Biden diz que vai escolher uma mulher para concorrer enquanto sua vice-presidente nas eleições norte-americanas. Nesta altura, o antigo vice-presidente de Barack Obama vai à frente na corrida para ser o candidato democrata à Casa Branca, depois de ter conquistado várias vitórias durante as primárias.

