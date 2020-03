A multinacional alemã Continental vai encerrar a fábrica em Palmela até ao final do próximo ano. A decisão vai levar ao despedimento de 370 colaboradores, segundo confirmou o ECO. A empresa garante que estes trabalhadores vão receber “um pacote abrangente de compensação”.

“Estamos conscientes do impacto que esta decisão tem nos nossos colaboradores. O apoio às pessoas em Palmela é a nossa principal prioridade”, afirma Pedro Gaiveo, diretor-geral da fábrica da Continental em Palmela. “Vamos colaborar estreitamente com a Comissão de Trabalhadores para desenvolver um pacote abrangente de compensação. Este pacote vai incluir indemnização e apoio na procura de um novo emprego dentro ou fora da Continental”, explica a empresa em comunicado.

A empresa explica que a razão desta medida é a queda do mercado global de automóveis de passageiros, uma vez que as estimativas atuais são significativamente mais baixas em comparação com as previsões de há um ano e meio e mostram que os volumes da produção automóvel continuam a cair.

“A redução dos volumes cria uma capacidade excedentária e leva a uma crescente pressão num mercado cada vez mais focado na redução de custos. Estes efeitos exigem que agrupemos volumes e que usemos efeitos de escala para assegurar a nossa competitividade e para consolidar as nossas fábricas de maxilas de travão na Europa”, explica Bernhard Klumpp, o diretor-geral da unidade de negócios Sistemas Hidráulicos de Travagem da Continental, em comunicado.

O ECO questionou a Continental para perceber se esta decisão estava relacionada com o surto de Covid-19 que já infetou mais de quatro centenas pessoas em Portugal, mas a empresa garante que não. E acrescentou que esta medida está inserida no programa “Transformation 2019 – 2029″ que foi criado para fazer face ao desafios que temos a nível do abrandamento da economia”.

(Notícia em atualizada às 16h11 com mais informação)