Fed vai comprar papel comercial para financiar economia

A Fed anunciou mais uma medida de emergência para ajudar a manter o fluxo de financiamento à economia. A entidade liderada por Jerome Powell propõe-se a adquirir papel comercial, à semelhança do que fez na crise financeira de 2008.

“Os mercados de papel comercial financiam diretamente um conjunto alargado de atividades económicas, concedendo crédito e financiamento a empréstimos para a compra de automóvel ou habitação, bem como liquidez para satisfazer as necessidades operacionais de muitas empresas”, justifica a Fed num comunicado.

Não é permitido ao banco central conceder diretamente crédito às famílias e às empresas. Porém, em situações de emergência, a entidade pode lançar este tipo de linhas de crédito: “Ao garantir o funcionamento suave deste mercado, particularmente em tempos de dificuldades, a Reserva Federal [Fed] está a providenciar crédito que vai apoiar as famílias, as empresas e os empregos em toda a economia”, acrescenta a nota.

Para implementar este plano, a medida foi aprovada pelo secretário do Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin. Segundo a Fed, o Tesouro dará proteção ao banco central no valor de 10 mil milhões de dólares.

Por fim, o organismo presidido por Jerome Powell recorda que “o mercado de papel comercial tem estado sob forte tensão nos últimos dias, à medida que os negócios e as famílias encaram grande incerteza à luz do surto do coronavírus”. Governos em todo o mundo têm sido obrigados a tomar medidas lesivas à economia para impedir a propagação do vírus na população.

Esta é mais uma medida da Fed que surge num período em que se antecipa uma recessão económica mundial. No domingo, a Fed procedeu ao segundo corte surpresa nos juros em poucas semanas, para um patamar próximo de zero, enquanto na segunda-feira lançou uma nova injeção de liquidez no mercado monetário, no valor de 500 mil milhões de dólares.