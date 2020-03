O Presidente da República fará nova comunicação ao país esta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa fará a declaração depois da reunião do Conselho de Estado que vai discutir o estado de emergência em Portugal face ao surto do coronavírus.

A declaração ao país acontecerá entre o final da tarde e início da noite desta quarta-feira, indica uma nota colocada no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa fará a sua comunicação em direto, a partir do Palácio de Belém. Apenas a RTP estará presente para transmitir a mensagem do Chefe de Estado.

De acordo com a mesma nota, o Conselho de Estado não será acompanhado pela comunicação social e também “não haverá nenhuma declaração no final da reunião”.

“No final da reunião será colocada no sítio da Presidência da República uma nota informativa”, acrescenta-se.

A reunião do Conselho de Estado, convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa para discutir a possível declaração do estado de emergência no país face à pandemia de Covid-19, tem início marcada do para as 10h00.

Às 16h00, o plenário da Assembleia da República vai também reunir-se para discutir e votar a proposta de lei do Governo que “aprova medidas excecionais e temporárias de resposta ao surto”.

A Direção Geral de Saúde confirmou esta terça-feira a existência de 117 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Com este novo balanço, o número total de doentes com Covid-19 aumenta para 448 (de 331 na segunda-feira). Há três pessoas recuperadas, registando-se já uma morte.

(Notícia atualizada às 18h03)