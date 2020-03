O Facebook quer ajudar os pequenos negócios a ultrapassar a crise que poderá chegar com o aumento da propagação do novo coronavírus. Esta terça-feira, a chefe de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, anunciou na sua página oficial que a empresa vai disponibilizar 100 milhões de dólares — o equivalente a cerca de 90 milhões de euros — para ajudar 30.000 pequenos negócios em mais de 30 países. O Facebook ainda não especificou que tipo de empresas serão elegíveis para estes subsídios, mas as candidaturas abrem na próxima semana.

O objetivo é dar apoio financeiro às empresas, ajudando os gestores e os trabalhadores a adaptarem-se as novos modelos de trabalho, a cobrir os custos de rendas e outros custos operacionais que possam surgir em tempo de crise. Para isso, o Facebook prevê apostar em formações online e programas de e-learning, conduzidos pelos próprios profissionais do Facebook.

O Facebook criou também o Business Resource Hub (Centro de Recursos para Pequenas Empresas), onde agrega informação e dicas para as empresas ultrapassarem os desafios que surgem com o surto do Covid-19.

“Nas últimas semanas, vimos exemplos inspirados de entreajuda, por parte de indivíduos e grupos. Um pouco por todo o mundo, as pessoas estão a intervir devido ao enorme desafio que temos pela frente. Também queremos fazer a nossa parte. Os pequenos negócios são o pulso das nossas comunidades, e muitos dos que gerem esses negócios estão a ser fortemente afetados pela crise –– especialmente num momento em que cada vez mais pessoas têm de ficar em casa. À medida que a crise aumenta, maiores são os riscos para os pequenos negócios e para as vidas dos seus gestores e trabalhadores”, lê-se na publicação de Sheryl Sandberg.

Também na passada sexta-feira, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg anunciou na página oficial o lançamento de uma angariação de fundos de 10 milhões de dólares para a Fundação das Nações Unidas (United Nations Foundation) e de outros 10 milhões de dólares para a CDCFoundation. No início do mês, Mark Zuckerberg deu à Organização Mundial de Saúde (OMS) a possibilidade de fazer publicidade no Faceboook sem qualquer custo.

“Muitas pessoas disseram-nos que querem ajudar a combater o coronavírus, mas não sabem como, por isso, trabalhámos com a Fundação das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde para criar um fundo de resposta solidária Covid-19, onde qualquer pessoa pode fazer uma doação”, escreveu Mark Zuckerberg.

A Direção-Geral da Saúde revelou esta terça-feira que há 117 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. São 448 o número de casos já confirmados no país.