Depois de já ter adiado a fase final do campeonato da Europa de futebol para 2021 e as competições europeias de clubes, a UEFA revelou que os principais representantes europeus de futebol se comprometeram a concluir todas as competições domésticas até 30 de junho de 2020.

Através de um comunicado, o organismo que tutela o futebol europeu informou que estipulou esta data limite, mas salientou que as partidas e competições só recomeçam caso a situação relacionada com a pandemia seja adequada “e prudente o suficiente”.

Assim, as federações assumiram o “compromisso de completar todas as competições nacionais e europeias de clubes até ao final da época desportiva atual, ou seja, o mais tardar até 30 de junho de 2020, caso a situação melhore e o recomeço dos jogos seja adequado e prudente o suficiente,” refere a UEFA.

Na prática, com a implementação desta medida, significa que a Liga Nos terá de finalizar as dez jornadas restantes no calendário até ao próximo dia 30 de junho, caso haja condições. Neste momento, as competições estão suspensas devido ao crescimento de casos de Covid-19 em território nacional.

(Notícia atualizada pela última vez às 18h31)