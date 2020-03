5 coisas que vão marcar o dia

Tal como tem acontecido até agora, esta quarta-feira vai ser marcada pelo coronavírus, que continua a infetar cada vez mais pessoas em todo o mundo. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa reúne o Conselho de Estado para avaliar se decreta o estado de emergência, numa altura em que já se somam quase 500 infetados a nível nacional. Ainda esta quarta-feira, o Governo vai anunciar medidas para empresas e famílias, de forma a mitigar o impacto do vírus na economia.

Estado de emergência? Marcelo reúne Conselho de Estado

Com o coronavírus a infetar cada vez mais portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir o Conselho de Estado por forma a analisar a possibilidade de decretar o estado de emergência. Portugal está em estado de alerta — estando Ovar em estado de calamidade devido ao aumento exponencial de casos –, mas poderá passar para o de emergência, tendo este de ser decretado pelo Presidente da República. Marcelo fará uma comunicação ao país às 15h00.

Governo apresenta medidas contra coronavírus

Estava previsto para esta terça-feira, mas tendo em conta o Conselho Europeu Extraordinário, foi adiado para esta quarta-feira o anúncio de um pacote de medidas que visam dar resposta às necessidades tanto das empresas como das famílias neste contexto de pandemia. Caberá aos ministros da Economia e das Finanças o anúncio das medidas que, nas palavras de António Costa, se traduzirão num “grande pacote de medidas de sustentação ao emprego”.

INE publica Síntese Económica de Conjuntura e dados sobre produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar esta quarta-feira a Síntese Económica de Conjuntura em fevereiro, que permitir avaliar o estado atual da economia e prever a sua evolução a curto prazo. Assim, serão divulgados dados sobre a produção, a procura, o emprego e os preços na União Europeia, Estados Unidos e Japão. Além disso, o INE vai ainda publicar dados sobre os preços na produção industrial.

Portugal vai ao mercado para se financiar até 1.500 milhões

Com os mercados em grande sobressalto, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP realiza um leilão de duas linhas de bilhetes do Tesouro esta quarta-feira para se financiar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros. A agência que faz a gestão da dívida pública vai emitir títulos de dívida a seis e 12 meses.

Eurostat divulga inflação de fevereiro

O Eurostat publica esta quarta-feira os dados relativos à inflação no mês de fevereiro. Recorde-se que, em janeiro, a taxa de inflação na Zona Euro desceu para 1,4% em janeiro, representando a taxa mais baixa desde abril do ano passado. Por sua vez, em Portugal, este indicador subiu de 0,4% para 0,8%, com o país a ter a taxa mais baixa de toda a União Europeia.