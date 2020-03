O Governo lançou um portal para reunir informação sobre o coronavírus. O site covid19estamoson.gov.pt tem como objetivo apresentar numa plataforma única todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus.

“Este site pretende ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pelo Covid-19, dando-lhes a conhecer todos os apoios disponibilizados, bem como a documentação necessária – nomeadamente os formulários que devem preencher – para a efetivação dos seus direitos”, diz o Executivo.

Neste site, que mais tarde terá uma versão para smartphone, através de uma app, serão “também providenciado um conjunto de tutoriais de boas práticas para a sua utilização. Assim, cidadãos, escolas, serviços públicos e empresas poderão ter os instrumentos necessários para prosseguir as suas atividades da forma mais eficiente possível tendo em conta a excecionalidade do momento que atravessamos”, diz o comunicado.

Além disso, apresenta também as “medidas excecionais adotadas pelo Governo em cada área governativa e responde, de uma forma clara, simples e direta, às dúvidas que as mesmas possam suscitar”.

Perguntas nas redes têm resposta no site

Além de todas estas ferramentas, mas também de “uma lista completa, consolidada e fidedigna dos contactos de emergência e de apoio criados pelos diversos serviços públicos no âmbito do combate a esta pandemia”, o site terá também uma secção de perguntas e respostas, FAQ na sigla inglesa.

As FAQ, que serão atualizadas de forma periódica, com “perguntas recolhidas pelos voluntários da VOST Portugal nas redes sociais e respondidas pelas autoridades de Saúde competentes, nomeadamente DGS, SPMS, INEM, INSA e INFARMED”.