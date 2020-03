A pandemia já fechou muitos espaços comerciais nos últimos dias. Os supermercados e mercados municipais continuam abertos mas adaptados à nova realidade. O ECO visitou o mercado de Alvalade.

11 horas, mercado de Alvalade, em Lisboa. Aqui, como em todo lado, pessoas e infraestruturas adaptam-se à nova realidade criada pela pandemia que varre o mundo por estes dias.

A entrada no mercado faz-se por uma única porta, pois todas as outras estão fechadas. Num aviso afixado lê-se: “Entrada limitada. Aguarde indicação para entrar”. Apesar disso, o fluxo de pessoas a esta hora da manhã não chega para formar fila.

Ao circular pelo mercado é impossível não reparar nas máscaras e luvas usadas por clientes e comerciantes, assim como em algumas barreiras de proteção improvisadas junto das bancas, para evitar o contacto demasiado próximo. Nas bancas de frutas e legumes, por exemplo, vários avisos alertam para a proibição de tocar nos produtos expostos. Somente os vendedores os escolhem.

“Ninguém sabe ao certo o que isto vai dar. Se isto estava mal, agora vai ser pior”, desabafa uma vendedora de frutas e legumes, enquanto ajeita umas laranjas na sua bancada. E agora que o Presidente da República decretou o estado de emergência? “Não sei. Se calhar vamos ter de fechar, mas não sabemos de nada. Ainda ninguém nos disse nada”, desabafa ao ECO, encolhendo os ombros.















1 / 8

Numa bancada mais ao lado, com peixe fresco e congelado, outra comerciante indica que, agora, mais pessoas estão a recorrer a estes mercados locais, que são mais pequenos e nos quais há menos gente. Por outras palavras, menos filas do que nos hipermercados.

“Vê-se muita cara nova por aqui. Pessoas que não são clientes habituais, mas que com esta crise agora vêm cá”, nota esta vendedora. Noutra bancada, o vendedor prepara algum peixe para dois clientes que se protegem com luvas e máscaras. São clientes habituais do mercado. O negócio vai bem? A resposta é afirmativa: “As pessoas têm de comer, portanto continuamos a vender”, remata.

Uns passos mais à frente, uma cliente deixa um saco perto da bancada dos vegetais, em cima de caixas de plástico vazias, ladeadas por duas baias de proteção. É ali que a proprietária da banca vai colocar as compras dessa cliente. O propósito é criar alguma distância: dali para a frente ninguém passa.

Por esta altura o relógio aproxima-se das 13 horas, o fecho do mercado, duas horas mais cedo que o habitual. São estas as novas rotinas do mercado de Alvalade e de tantos outros espalhados pelo país.