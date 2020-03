Há mais uma vítima mortal da pandemia Covid-19 em Portugal. A quarta morte foi registada no concelho de Ovar, confirmou o Presidente da Câmara do município, Salvador Malheiro.

“É a primeira vítima de alguém de Ovar. Tive essa confirmação por parte da delegada de saúde”, explicou o presidente à RTP3. Segundo Salvador Malheiro, a vítima era uma senhora entre os 80 e 90 anos e estava internada no Hospital de São Sebastião.

O presidente afirmou ainda, em declarações à RTP3, que o número de casos confirmados no concelho, pela Direção-Geral de Saúde, é de 37, mas o autarca tem conhecimento de já cerca 50 infetados. “Mais cinco casos confirmados de uma família inteira, em São João de Ovar. Compreendo que quem está a gerir tudo isto não seja fácil”, referiu.

Na passada quarta-feira, o Governo decretou o estado de calamidade no município de Ovar devido à disseminação de Covid-19 no município.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) identificou esta quinta-feira 143 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando de 642 para 785 o total de casos confirmados da doença Covid-19 em Portugal.

Segundo a informação oficial, dos 785 casos confirmados, 381 situam-se na região norte, 278 na região Lisboa e Vale do Tejo, 86 na zona Centro, 25 no Algarve e 2 na região do Alentejo. No que diz respeito às regiões autónomas, na Madeira há um caso confirmado e três nos Açores. Do total de casos “importados”, a maioria foram cidadãos que vieram de Espanha (23), seguindo-se Itália (17) e França (16).

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus ultrapassou esta quinta-feira as 9.000 pessoas, segundo um balanço da agência France Presse compilado esta manhã a partir de fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, em dezembro do ano passado, 217.510 pessoas foram infetadas com Covid-19 em 157 países e 9.020 morreram.

(Notícia atualizada às 19h12)