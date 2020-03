Pela primeira vez desde que o surto começou, a China não registou nenhum novo caso de transmissão local de Covid-19. As autoridades de saúde do país, que identificou os primeiros casos do novo coronavírus no final do ano passado, contou 34 novos casos nesta quinta-feira, todos de pessoas que tinham viajado recentemente.

Entre os casos importados na China continental nos últimos dias encontra-se um de Portugal, em Xangai, de acordo com o Global Times (acesso livre, conteúdo em inglês), jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista chinês. A maioria dos casos importados resultou de viagens ao Irão, Itália ou Espanha, algumas das regiões mais afetadas, atualmente, pelo novo coronavírus.

Foi na cidade de Wuhan, na província de Hubei, que surgiram os primeiros casos do Covid-19. Na cidade de Wuhan, o bloqueio poderá estar a chegar ao fim, sendo que está sem novos casos há 14 dias, adianta o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês), citando um jornal chinês.

Em Hubei também não se registaram nenhuns novos casos nesta quarta-feira. No total, há cerca de 81 mil casos de infeção pelo Covid-19 na China e mais de 3.400 mortes. A Europa já passou a ser o epicentro da pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por identificar mais mais casos todos os dias do que aqueles registados na China no auge do surto.