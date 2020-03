Michael Barnier anunciou esta quinta-feira que fez o teste para o coronavírus e o resultado foi positivo, juntando-se, assim, à lista dos governantes já infetados por esta pandemia. Num vídeo publicado no Twitter, o negociador chefe para o Brexit da União Europeia mostrou-se confiante e garantiu que, juntamente com a sua equipa, estão a cumprir todas as recomendações dadas pelas autoridades de saúde.

“Queria informar-vos de que testei positivo de #COVID19. Estou bem, a moral é boa. Naturalmente, sigo todas as instruções, assim como a minha equipa. A minha mensagem para todos os infetados ou atualmente isolados: sairemos disto juntos!“, escreveu Michael Barnier num tweet, acompanhado por um vídeo.

(Notícia em atualização)