Após uma reunião de emergência por causa da pandemia, o Banco Central Europeu (BCE) resolveu lançar um programa de compra de ativos públicos e privados no valor de 750 mil milhões de euros. Prometendo “fazer tudo o que for necessário dentro do seu mandato” para proteger a Zona Euro, Lagarde até vai comprar dívida da Grécia.

Este novo programa, anunciado esta quarta-feira à noite, 18 de março, uma semana depois da habitual reunião de política monetária em que Christine Lagarde aumentou em 120 mil milhões o valor das compras de ativos, surge como resposta da autoridade monetária ao agudizar da pandemia na Europa.

O “cheque” de 750 mil milhões de euros servirá para “contrariar os sérios riscos aos mecanismos de transmissão da política monetária e às perspetivas para a economia da Zona Euro em resultado da propagação do coronavírus, o Covid-19“, diz o BCE.

O Pandemic Emergency Purchase Programme, ou PEPP, como é designado pelo BCE, funcionará até ao final de 2020, estando na “mira” da autoridade monetária da Zona Euro todas as categorias de ativos elegíveis ao abrigo do atual programa de compra de ativos.

Serão feitas compras de títulos do setor privado e do público, sendo que neste caso há uma novidade: o BCE vai passar a comprar títulos de dívida pública da Grécia, apesar de estes continuarem a contar com um rating que os coloca fora do espetro do banco central.

O BCE diz que estas compras vão durar enquanto a crise do coronavírus continuar a assolar a região, mas o programa irá sempre ser mantido ativo até ao final deste ano.

"O Conselho de Governadores do BCE fará tudo o que for necessário dentro do seu mandato para proteger a Zona Euro.” BCE

O “BCE está comprometido em desempenhar o seu papel no apoio a todos os cidadão da Zona Euro” naquele que considera ser um período extremamente desafiante. Irá garantir que todos os setores da economia poderão beneficiar de condições de financiamento favoráveis que lhes permitam absorver este choque. “Isto aplica-se às famílias, empresas, bancos e Estados”.

“O Conselho de Governadores do BCE fará tudo o que for necessário dentro do seu mandato” para proteger a Zona Euro, conclui o BCE, sendo esta uma alusão à promessa de Mario Draghi de fazer tudo o que fosse preciso para salvar o euro em plena crise da dívida soberana. O famoso “whatever it takes“.

(Notícia atualizada às 23h20 com mais informação)