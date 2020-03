A Sonae lucrou menos em 2019. A empresa liderada por Cláudia Azevedo fechou o ano passado com um resultado líquido de 165 milhões de euros, uma quebra explicada pela ausência de efeitos extraordinários que puxaram pelas contas do ano anterior. O negócio cresceu, com o volume de negócios a aumentar quase a dois dígitos.

O resultado líquido “fixou-se em 165 milhões de euros, [20%] abaixo do valor registado no ano passado apenas devido aos itens não recorrentes verificados no exercício anterior, nomeadamente as mais-valias registadas na transação da Outsystems pela Sonae IM, na venda de ativos pela Sonae Sierra e nas operações de sale & leaseback executadas pela Sonae MC”, diz a Sonae. Estes tiveram um efeito positivo de 104 milhões em 2018.

“Excluindo estes efeitos, o resultado líquido teria registado um crescimento expressivo”, nota a empresa que, neste sentido, decidiu avançar com um aumento da remuneração a entregar aos acionistas. Propõe um dividendo bruto de “0,0463 euros por ação, 5% acima do dividendo distribuído no ano anterior”, correspondendo a 43% dos lucros.

Receitas crescem quase 10%

O “crescimento expressivo” nos resultados é suportado nos restantes indicadores apresentados pela Sonae. O EBITDA subjacente aumentou 22,2%, para 599 milhões de euros, “com melhorias de rentabilidade em todos os principais negócios do portefólio e também pela consolidação dos valores estatutários da Sonae Sierra”. O EBITDA subiu 7,5% para 695 milhões.

As receitas ainda aumentaram mais. De acordo com a informação enviada pela empresa liderada por Cláudia Azevedo, o “volume de negócios da Sonae atingiu 6.435 milhões de euros em 2019, aumentando 9,2% em termos homólogos, beneficiando maioritariamente do desempenho da Sonae MC e da consolidação anual de vendas em termos estatutários da Sonae Sierra”.

Covid-19. Trabalhadores são “heróis”

Este crescimento do negócio não teria sido possível sem os colaboradores da empresa, que até aumentaram com a criação de mais de 1.100 postos de trabalho em 2019, sobretudo no retalho. E é a esses que Cláudia Azevedo agradece na sua “primeira carta enquanto CEO da Sonae”. “O nosso sucesso sustentado não seria possível sem o entusiasmo, o compromisso e a qualidade das nossas equipas”, diz Cláudia Azevedo.

"A Sonae desempenha um papel crítico em assegurar o acesso da população a vários produtos e serviços essenciais. As nossas equipas sabem disso e têm demonstrado um espírito e compromisso fantásticos nestes últimos dias.” Cláudia Azevedo CEO da Sonae SGPS

E, numa altura em que o “mundo está a enfrentar a propagação de uma pandemia” com impactos “provavelmente profundos, generalizados e duradouros”, a CEO diz, com orgulho, que “os nossos colaboradores estão a ser verdadeiros heróis”.

“A Sonae desempenha um papel crítico em assegurar o acesso da população a vários produtos e serviços essenciais. As nossas equipas sabem disso e têm demonstrado um espírito e compromisso fantásticos nestes últimos dias. Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para proteger os nossos colaboradores, enquanto damos resposta às necessidades das comunidades que servimos”, remata.