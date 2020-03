A Direção-Geral da Saúde (DGS) identificou 143 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando de 642 para 785 o total de casos confirmados da doença Covid-19 em Portugal. Número de vítimas mortais aumentou para 3.

Os dados foram revelados na atualização diária do boletim epidemiológico, que inclui os números oficiais apurados até à meia-noite. Na quarta-feira, o Presidente da República decretou o estado de emergência no país, por forma a reforçar o combate contra o coronavírus no país. A medida entrou em vigor esta quinta-feira e vigora até 2 de abril, mas poderá ser prorrogado.

Boletim epidemiológico de 19 de março

Segundo a informação oficial, dos 785 casos confirmados, 381 situam-se na região norte, 278 na região Lisboa e Vale do Tejo, 86 na zona Centro, 25 no Algarve e 2 na região do Alentejo. No que diz respeito às regiões autónomas, na Madeira há um caso confirmado e três nos Açores. Do total de casos “importados”, a maioria foram cidadãos que vieram de Espanha (23), seguindo-se Itália (17) e França (16).

O boletim revela ainda que há 89 doentes estão internados e 20 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. Já o número de vítimas mortais elevou-se de dois para três. A nova vítima mortal diz respeito à região Centro.

(Em atualização)