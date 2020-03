Foi decretado o estado de emergência em Portugal e o Governo está agora habilitado a tomar medidas. As primeiras serão decididas em Conselho de Ministros esta quinta-feira, sendo que em cima da mesa estará teletrabalho obrigatório, proteção aos idosos e restrições ao funcionamento de atividades comerciais, avança o Expresso (acesso livre).

Será analisado também o encerramento de todas as atividades comerciais que impliquem a presença física dos clientes dentro de espaços, mas será criada uma lista com exceções, que incluirá supermercados, postos de combustível, farmácias e bancos. Os restaurantes e bares poderão ficar abertos, mas em regime take away ou com entregas em casa.

Entre as medidas em discussão está também tornar obrigatório o teletrabalho, para as funções que puderem ser feitas a partir de casa. Os serviços públicos poderão ficar reduzidos ao essencial, mas as instituições culturais, bibliotecas, locais de atividades de lazer, como cinemas e teatros devem encerrar. A redução da lotação dos transportes públicos poderá incluir-se também nas medidas. O Conselho de Ministros avaliará também medidas de apoio aos mais velhos e sem abrigo.