Após novo trambolhão na sessão anterior e um arranque negativo, o verde imperou em Wall Street. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram em alta, esta quinta-feira, com os investidores a darem algum crédito aos esforços dos bancos centrais e outras organizações no sentido de travar o impacto negativo da pandemia de Covid-19 na economia.

A maior recuperação coube ao Nasdaq que somou 2,3%, para os 7,50,58 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,48%, para os 2.409,5 pontos, e o Dow Jones avançou 0,95%, para 20088,55 pontos.

Esta recuperação acontece depois de a Reserva Federal dos EUA ter decidido abriu linhas de swap com bancos centrais em nove novos países para garantir que o sistema financeiro mundial dependente do dólar continue a funcionar.

Esta foi a mais recente de uma série de medidas tomadas pelo banco central dos EUA nas últimas duas semanas, incluindo a redução de custos de empréstimos para quase zero e o fornecimento de milhares de milhões de dólares em crédito barato.

Já o Banco Central Europeu prometeu na quarta-feira comprar 750 mil milhões de euros em dívida soberana até 2020.

“Os investidores ativos estão a usar isso como uma oportunidade para captar o que podem ser consideradas como ‘pechinchas’, porque ninguém tem muita certeza sobre como avaliar as ações neste momento”, disse Robert Pavlik, estratega-chefe da SlateStone Wealth, citado pela Reuters, face à reação dos mercados nesta quinta-feira.

Em forte alta, reagiram também as cotações do petróleo. O barril do “ouro negro” chegou a valorizar 35%, esta quinta-feira, nos mercados internacionais, mas continua a negociar abaixo da fasquia dos 30 dólares.