Os funcionários públicos tinham marcada uma greve para esta sexta-feira, mas a propagação de coronavírus em Portugal levou à suspensão desse protesto. Pode agora essa pandemia colocar em risco também os aumentos salariais já prometidos pelo Governo para os próximos anos? Em conversa com o ECO, o dirigente da Frente Comum garante que não aceitaria tal cenário e diz que espera “bom senso” do Executivo de António Costa.

Para este ano, o Ministério de Alexandra Leitão anunciou aumentos de 10 euros para os salários até 683,13 euros e de 0,3% para os demais trabalhadores do Estado. Aos jornalistas e aos sindicatos, o secretário de Estado da Administração Pública garantiu, contudo, que este era o início de um “novo ciclo de atualizações anuais” dos salários, prometendo aumentos em linha com a inflação no futuro.

A pandemia de coronavírus veio, no entanto, alterar as circunstâncias, colocando no horizonte até uma eventual crise, dizem os especialistas. Tudo somado, pode ou não essa promessa do Executivo estar em risco de ruir? Ao ECO, o dirigente da Frente Comum salienta que não aceitaria a inexistência de aumentos salariais e diz esperar “bom senso” por parte do Governo. “Uma coisa é certa: sempre que se aumentaram salários, houve melhoramentos da economia“, lembra Sebastião Santana.

O sindicato tinha convocado para esta sexta-feira uma greve contra os referidos aumentos de dez euros e de 0,3%. A propagação de coronavírus levou, contudo, à suspensão desse protesto.

“Nesta fase de contenção da infeção pelo novo coronavírus, tendo a Organização Mundial de Saúde declarado situação de pandemia, e dado o momento que se vive em Portugal, com o encerramento de um conjunto muito alargado de serviços públicos, a Frente Comum decidiu suspender a realização da Greve Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública agendada para dia 20 de março, assegurando desta forma que os serviços funcionarão com a normalidade possível perante o quadro que se vive”, explicou a estrutura sindical. Dias antes, a Frente Comum já tinha adiantado que o protesto não incluiria trabalhadores da Saúde pelo mesmo motivo.