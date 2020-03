EDP valoriza mais de 6% e dá gás a Lisboa

A EDP é a estrela do arranque desta sessão. As ações da cotada liderada por António Mexia já sobem mais de 6% e puxam por Lisboa. E depois de ter renovado mínimos históricos, a bolsa de Lisboa já está a recuperar, com os títulos do BCP a somarem mais de 2%.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a valorizar 4,37% para 3.753,35 pontos, registando ganhos em linhas com as demais praças do Velho Continente. O pan-europeu Stoxx 600 abre a subir 1,9%, o francês CAC 40 a somar 2,5%, o espanhol Ibex 3,9% e o alemão DAX a avançar 5,4%.

Por cá, a estrela é a EDP, cujas ações disparam 6,49% para 3,264 euros, depois de terem afundado para mínimos de 2019, na sessão de quinta-feira. Ainda na energia, os títulos da Galp Energia avançam 1,48% para 8,626 euros e os da EDP Renováveis sobem 2,54% para 9,3 euros.

Acima da linha de água, destaque ainda para as ações do BCP, que valorizam 2,59% para 0,103 euros. A registar ganhos mais expressivos estão os títulos da Altri, que somam 5,91% para 3,156 euros. Entre as papeleiras, os títulos da Semapa avançam 4,1% para 7,37 euros e os da Navigator sobem 4,02% para 2,018 euros.

No retalho, as ações da Sonae sobem 3,45% para 0,5245 euros, dois dias depois da dona do Continente ter proposto um aumento dos dividendos face ao crescimento do negócio no último ano. No mesmo setor, a dona do Pingo Doce está do outro lado da linha de água. Os títulos da Jerónimo Martins recuam 1,2% para 14,82 euros.

(Notícia em atualização)