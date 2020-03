Fecho de contas no Montepio “preso” por Isabel dos Santos

Isabel dos Santos obteve um financiamento de quase 80 milhões de euros no grupo Montepio, e agora uma parte dos empréstimos estão em situação de incumprimento ou em reestruturação. A situação está a condicionar o fecho das contas da instituição de 2019, devido a divergências nos critérios de reporte no balanço da exposição à empresária angolana, avança o Público (acesso condicionado).

A auditora PwC pede ao Montepio que crie uma provisão adicional para acomodar a dívida de Isabel dos Santos ao grupo em Portugal, mas também em Angola. Tal exigência implica um reforço de imparidades, que levaria o banco a apresentar prejuízos. O banco poderá também não incluir as provisões e fechar com contas positivas, mas no relatório a auditora inclui um alerta sobre a análise e avisos.

Em causa estão créditos, negociados junto do banco, em Portugal, de mais de 65 milhões de euros, e junto do Finibanco Angola, de 10 milhões de euros. O Montepio contabilizava, no final de fevereiro, 40 milhões de euros de empréstimos à Nova Cimangola, presidida pelo marido da empresária angolana, Sindika Dokolo.