A Câmara Municipal de Lisboa decidiu suspender temporariamente a recolha de material reciclável porta-a-porta, tal como papel e plástico, por “motivos do combate à pandemia”. A autarquia sublinha, no entanto, que a recolha de resíduos seletivos nos Ecopontos mantém-se.

Num comunicado, o município liderado por Fernando Medina esclarece que continua comprometido com “as metas ambientais mais ambiciosas” e que a suspensão temporária da recolha porta-a-porta de material reciclável “em nada altera esse compromisso”.

Além desta suspensão, também vai parar a “recolha seletiva porta-a-porta de vidro em entidades comerciais”. Já os resíduos indiferenciados passarão a ser recolhidos três vezes por semana, assinala a autarquia.

Quanto aos serviços de recolha a pedido, como de objetos volumosos ou resíduos de construção, também se encontram suspensos. Ao mesmo tempo, os Parques de Apoio à Higiene Urbana, para entrega de resíduos volumosos e/ou específicos “estão encerrados ao público”, informa a CML.

Em contrapartida, mantém-se a recolha seletiva de porta-a-porta de biorresíduos (resíduos alimentares e similares) “nas entidades comerciais e no projeto-piloto doméstico na Alta de Lisboa”, indica, assim como, a recolha resíduos seletivos nos Ecopontos de superfície e subterrâneos.

Perante esta decisão, a autarquia apela para que as famílias que tenham pessoas infetadas (ou sob suspeita) coloquem os resíduos “em sacos de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade”, sendo que estes sacos devem ser colocados “dentro de um segundo saco, também devidamente fechado, e depositados no contentor de resíduos indiferenciados”, conclui.

A medida foi tomada por forma a garantir a proteção da saúde pública dos trabalhadores envolvidos na recolha de lixo. Em Portugal, o número de pessoas infetadas com coronavírus passou para 1.020, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela Direção Geral de Saúde. Até ao momento estão confirmadas seis vítimas mortais, mais três face aos últimos dados avançados.

(Notícia atualizada às 15h34 com mais informação)