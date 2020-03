Casos de coronavírus sobem para 1.020. Há seis mortos

O número de pessoas infetadas com coronavírus passou para 1.020, um aumento de 235 face a esta quinta-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Até ao momento estão confirmadas seis vítimas mortais, mais três face aos últimos dados avançados.

De acordo com a informação oficial, dos 1.020 casos confirmados, 506 situam-se no norte do país, 361 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 106 no centro, 29 no Algarve e dois na zona do Alentejo. No que diz respeito às regiões autónomas, há um caso confirmado na Madeira e três nos Açores, tal como esta quinta-feira. Do total de casos “importados”, a maioria foram cidadãos que vieram de Espanha (31), seguindo-se França (24) e Itália (20).

O boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira aponta ainda para 7.732 casos suspeitos e 850 pessoas à espera de resultado laboratorial. Há 9.008 pessoas sob vigilância, nomeadamente por terem estado em contacto com pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Contam-se ainda 126 internados, dos quais 26 estão nos cuidados intensivos. De todos os infetados até ao momento, cinco já recuperaram.

No que diz respeito às vítimas mortais, estas aumentaram para seis, o dobro das anunciadas pelas DGS esta quinta-feira. O autarca de Ovar anunciou esta quinta-feira um caso no concelho, seguido do autarca de Paços de Ferreira esta manhã, que anunciou outro.

(Notícia em atualização)