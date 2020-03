O número oficial de mortes confirmadas por coronavírus está em três, mas já dois concelhos se anteciparam à atualização diária da Direção-Geral da Saúde (DGS) e anunciaram mais duas vítimas mortais. Horas depois da autarquia de Ovar, foi a vez da autarquia de Paços de Ferreira.

Esta sexta-feira, o presidente da Câmara de Paços de Ferreira anunciou no Facebook que o concelho regista a primeira morte. “Com quatro registos positivos, faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid-19. Expresso os meus sentimentos à família enlutada”, escreveu o autarca.

Ao ECO, uma fonte da Câmara de Paços de Ferreira adiantou que se trata de um homem de 64 anos, desconhecendo-se mais informações, inclusive sobre a freguesia onde morava. A mesma fonte explicou que esta manhã o autarca foi informado pelas autoridades de saúde de que faleceu uma pessoa oriunda de Paços de Ferreira.

Esta quinta-feira à tarde, o presidente da Câmara de Ovar também um anúncio semelhante. Foi através do Facebook que Salvador Malheiro deu a notícia. “É a primeira vítima em Ovar. Tive essa confirmação por parte da delegada de saúde”, disse o autarca, momentos depois, em declarações à RTP3. Ainda segundo o mesmo, a vítima era uma senhora entre os 80 e 90 anos e estava internada no Hospital de São Sebastião.

Com estes dois anúncios, aumenta, assim, para cinco o número de vítimas mortais com coronavírus no país. Até ao momento registavam-se três casos, dois na zona de Lisboa e um no centro do país.

Desde que apareceu, em meados de dezembro, o coronavírus já infetou mais de 245.000 pessoas em todo o mundo e o número de mortos ultrapassa já os 10 mil. Em Portugal contavam-se, esta quinta-feira, 785 casos confirmados, um número que deverá aumentar esta sexta-feira. Declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no início deste mês, o vírus já se espalhou para mais de 170 países e territórios pelo globo.

(Notícia atualizada às 10h54 com mais informação)