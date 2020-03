Adalberto Campos Fernandes elogiou a atuação do Governo durante a pandemia de coronavírus, reiterando que “tem feito tudo o que está ao seu alcance”, em declarações à Rádio Observador (acesso livre). Por outro lado, o antigo ministro da Saúde condenou a “paralisia” da União Europeia (UE).

“O Governo na pessoa do primeiro-ministro tem tido uma liderança absolutamente exemplar sobre o processo que está a ser desenvolvido”, defendeu Adalberto Campos Fernandes. O ex-ministro acredita que a decisão de fechar as escolas foi a correta e apontou que “ainda nada falhou de forma grave” no país.

Quanto à atuação da UE, a posição é diferente. Campos Fernandes critica a falta de articulação da resposta ao surto com os Estados-membros, sendo que cada país está a tomar decisões diferentes relativamente a esta questão. Argumentou, assim, que a UE devia “preparar um mecanismo de resposta rápida para crises como esta”.