Hoje nas notícias: Impostos, concessionárias e energia

As consequências do coronavírus continuam a marcar a atualidade. No mundo empresarial, há já empresas que estão a falhar pagamentos a fornecedores, sendo que as portas fechadas estão a ditar uma quebra no consumo de energia em Portugal. O Estado vai ter de pagar às concessionárias para as compensar dos efeitos da pandemia, já relativamente aos contribuintes não haverá adiamento dos prazo de IRS e do IMI.

Pandemia obriga Estado a compensar concessionárias

Um dos efeitos do coronavírus é a quebra do tráfego nas autoestradas nacionais e, para compensar esse cenário, as concessionárias e subconcessionárias já estão a informar o Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Infraestruturas de Portugal (IP). E o Estado vai ter de compensar estas concessionárias, sendo que uma das hipóteses poderá ser a extensão do prazo da concessão. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (link indisponível)

10% a 20% das empresas já está a falhar pagamentos a fornecedores

Obrigadas a fechar ou a reduzir drasticamente atividade devido ao surto de coronavírus, várias empresas já estão a sentir dificuldades em fazer face às obrigações que têm, nomeadamente junto de fornecedores. A Marsh admite que até um quinto das cobranças já estejam em incumprimento. “Pela partilha que os nosso clientes têm vindo a fazer connosco, acreditamos que 10% a 20% da carteira tenha vindo a sofrer algumas restrições de cobertura”, estima Leonardo Palminha, analista da Marsh. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Prazos para pagar IRS e IMI não vão ser adiados

O Governo tem lançado uma série de medidas para reduzir o impacto financeiro do surto de coronavírus para famílias e empresas, mas IRS e IMI não deverão alterar-se. Para já, não há intenção de adiar estes impostos. “Sem prejuízo de terem sido implementadas medidas de apoio às famílias e empresas relativamente às obrigações tributárias do 2.º trimestre de 2020, o Governo continuará a acompanhar e avaliar de perto a evolução da conjuntura atual”, diz o ministério das Finanças. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Consumo de energia cai com estado de emergência

No primeiro dia do estado de emergência nacional, o consumo de eletricidade no país caiu para o valor mais baixo desde o início do mês, adiantou fonte da REN. Isto pode ser justificado pela paragem de muitas fábricas, uma tendência que continuará nos próximos dias. Entre os dias 2 e 19, o consumo desceu 8,5%. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Vagas para professores contratados sobe para 872

Vão entrar nos quadros das escolas 872 professores, no próximo ano letivo, que estão atualmente a contrato. Estes incluem-se num grupo que conta com 30 mil docentes que estão nas escolas a contrato. As vagas para o próximo concurso externo de colocação de docentes foram fixadas pelo ministério da Educação esta segunda-feira. É o terceiro maior lote de contratados dos últimos seis anos e o concurso abre esta quarta-feira. Leia a notícia completa no Público (acesso pago)