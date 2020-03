As autoridades de saúde descobriram 633 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando de 2.362 para 2.995 o número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal. Os dados apurados até à meia-noite mostram ainda que morreram mais dez doentes por causa do vírus, num total de 43 desde o início da pandemia.

São 276 as pessoas sujeitas a internamento: 215 estão em internamento hospitalar e 61 estão em unidades de cuidados intensivos, segundo o relatório de informação mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas que já recuperaram da doença não se alterou desde os últimos dados, mantendo-se nos 22.

Boletim epidemiológico de 25 de março

De acordo com a informação oficial, dos 2.995 casos confirmados, 1.517 situam-se no norte do país, onde se registaram também 20 vítimas mortais, 992 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 12 mortos, 365 no centro (dez mortos), 62 no Algarve com uma vítima mortal e 12 na zona do Alentejo. No que diz respeito às regiões autónomas, há 16 casos confirmados na Madeira e 17 nos Açores.

As autoridades registaram um total de 21.155 casos suspeitos desde 1 de janeiro de 2020. O total de casos que não se confirmaram é de 16.569. Há ainda 1.591 pessoas a aguardar resultado laboratorial, um número inferior ao registado no último boletim, e 13.624 pessoas sujeitas à vigilância das autoridades, por terem estado em contacto com pessoas cujo teste ao Covid-19 deu positivo para o novo coronavírus.

(Notícia em atualização)