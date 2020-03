A fintech portuguesa Ebankit vai mudar-se: alugou um piso no Porto Office Park (POP) com uma área total de 1.726 metros quadrados e com capacidade para 210 colaboradores. Para além desta novidade, a empresa adiantou ao ECO que está em processo de recrutamento e pretende contratar mais 40 consultores para as áreas de desenvolvimento de software e segurança. As candidaturas podem ser feitas através do site da empresa.

“Já estamos no limite de capacidade nas nossas atuais instalações e precisamos de ter um espaço que seja atrativo. Perante as ofertas de emprego na área da tecnologia, hoje temos de oferecer excelentes condições de trabalho para fidelizar pessoas nesta área”, conta Renato Oliveira, fundador e presidente da Ebankit.

Fidelizar os colaboradores “é um dos grandes desafios das empresas de tecnologia em Portugal”, garante o responsável. Para isso é necessário “inovar a nível de espaços, ter zonas culturais e espaços de lazer”: no POP, a startup encontrou o match perfeito.

Fidelizar os colaboradores é um dos grandes desafios das empresas de tecnologia em Portugal. Renato Oliveira Presidente da Ebankit

“O POP é um dos edifícios mais representativos a aparecer no Porto a nível de qualidade de materiais, construção, conforto e localização”, refere Renato Oliveira. O preço médio de um piso no POP ronda aproximadamente os 29 mil euros por mês, tendo em conta que o preço do metro quadrado situa-se entre os 16 e os 18 euros.

A mudança está prevista para agosto, mas o covid-19 pode adiar os planos. “Vamos começar as obras em abril e pretendemos mudar-nos para as novas instalações no verão mas, com esta pandemia, calculamos que o nosso empreiteiro vá ter algumas dificuldades em termos de fornecedores”, admite Renato Oliveira.

A tecnológica fundada no Porto conta ainda com escritório em Londres e em Nova Iorque onde está centrada toda a operação a comercial. No total, a Ebankit conta no total com 80 colaboradores (mais 120 subcontratados). Para o presidente da fintech esta “catástrofe do Covid-19 veio acelerar, ainda mais, o mundo digital”.