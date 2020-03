Férias Fiscais para Empresas: Adiamento do pagamento de IVA no próximo trimestre para empresas até ao final de junho. O reembolso dessas faturas será feito até ao final do exercício financeiro.

Liquidez para as empresas: Um total de 20 mil milhões de francos servirá para ajudar empresas que estão com problemas para obter um empréstimo do banco. As empresas (incluindo trabalhadores independentes) poderão contactar os seus bancos para pedir um crédito de até 500.000 francos . Para empréstimos de mais de 500.000 francos, o crédito é garantido em 15 por cento pelo banco e em 85 por cento pelo Governo suíço. De referir ainda que as empresas também podem adiar o pagamento das contribuições para a segurança social sem juros.

Adiamento do pagamento de impostos: Os empresários afetados pelas consequências económicas da Covid-19 podem solicitar um adiamento extraordinário do pagamento de impostos ou podem solicitar uma redução do imposto provisório sobre o rendimento ou uma liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas.

Apoio de Emergência para Trabalhadores Independentes: O Executivo dos Países Baixos pagará uma compensação aos trabalhadores independentes que varia de acordo com a quebra do volume de negócio:

Redução do horário de Trabalho é substituída por medidas de conservação do trabalho: Os empregadores podem solicitar uma compensação de custos salariais, caso estejam a prever uma perda mínima de 20% do volume de negócio. No entanto, durante o período de compensação, o empregador não poderá despedir nenhum trabalhador por motivos económicos.

Pagar indemnizações a empresas em risco de despedimento de pessoal: As empresas que de outra forma seriam forçadas a reduzir o pessoal em pelo menos 30%, ou mais de 50 funcionários, são elegíveis para compensações. Esta remuneração concedida pelo Governo será de 75% do total das despesas salariais dos funcionários em questão, no entanto, o máximo de 23.000 coroas dinamarquesas por funcionário. As compensações serão pagas na condição de que os empregados não sejam demitidos.

Despedimentos coletivos com direito a indemnização do Estado: Atribuição de 10 milhões de coroas dinamarquesas para garantir iniciativas rápidas e específicas em caso de despedimentos em larga escala causados pela Covid-19.

Ajuda de 1.500 euros para as pequenas empresas, trabalhadores independentes e microempresas: Será usado para compensar negócios fechados por ordem do Governo (bares, restaurantes, etc.), mas também microempresas e trabalhadores independentes que se encontram sem volume de negócio. Estes terão direito a uma compensação de 1.500 euros no mês de março.

Situação dos pais com crianças menores de 16 anos: Se o teletrabalho não for possível e um empregado não tiver creche para menores de 16 anos, este terá direito a solicitar uma espécie de licença de assistência à família, sem período de espera, durante o encerramento da creche.

A redução parcial da atividade como solução económica: Todas as empresas cuja atividade é reduzida devido ao coronavírus e, em particular, aquelas que estão obrigadas a encerrar (restaurantes, cafés, centros comerciais, lojas, etc.) são elegíveis para o esquema de redução parcial da atividade. Durante esta redução de atividade, o empregador deve pagar ao trabalhador um salário equivalente a 70% da sua remuneração bruta, sendo que o Governo francês cobrirá o restante valor em falta.

Implementação imediata do teletrabalho: Implementação obrigatória e com efeito imediato de teletrabalho. Empregos onde o teletrabalho não é possível, o empregador é obrigado a respeitar e assegurar o respeito pelas regras de higiene no local de trabalho, e a limitar as deslocações tanto quanto possível.

Medidas de segurança social: As empresas podem adiar total ou parcialmente o pagamento das contribuições para a segurança social até 3 meses. Nenhuma penalidade será aplicada. Também é possível o adiamento do pagamento do complemento de reforma. Quanto às empresas mais pequenas , caso se encontrem em dificuldades não terão de pagar contribuições para a segurança social enquanto a situação económica persistir.

Pagamentos pendentes por parte dos serviços públicos: Aceleração do reembolso de créditos pendentes e do pagamento de faturas pendentes por parte do Estado e autoridades locais.

Investimentos Estrangeiros: Restrições à aquisição de certos ativos e participações em Espanha, aplicando-se a investidores estrangeiros e a negócios ou empresas que operam em áreas ou interesses estratégicos. O Governo declarou a suspensão dos investimentos realizados por investidores fora da UE ou da Associação Europeia de Livre Comércio , bem como dos i nvestimentos em setores estratégicos quando o investidor detém 10% do capital social ou do controlo das mais-valias sobre o órgão de administração. Da mesma forma, os investimentos feitos por entidades estrangeiras de propriedade pública e soberana são suspensos.

Reestruturação e regime lay-off dos trabalhadores : Foi introduzido um novo regulamento com medidas para permitir uma reestruturação controlada da mão-de-obra, como caso da suspensão dos contratos de trabalho e permissão de licenças de trabalho parcial durante a interrupção relacionada com o coronavírus. Este novo regulamento criado pelo Estado espanhol dá aos empregadores o direito de aplicar cláusulas de força maior . O procedimento para permitir a reestruturação desses trabalhadores será acelerado e os pagamentos relacionados com a segurança social por parte do empregador serão, em certos casos, suspensos.

Face ao recente impacto do novo coronavírus em todos os setores da sociedade, o Governo apresentou o terceiro plano de apoio às empresas e famílias no espaço de quinze dias, medidas extraordinárias e de caráter urgente, na tentativa de amortecer os danos que estão a ser feitos à economia portuguesa nas últimas semanas.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO