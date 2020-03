As contas no caso do lay-off com redução temporária do período de trabalho são em tudo semelhante, sendo que nesta opção o empregador só recebe uma comparticipação da Segurança Social se o novo horário de trabalho for inferior a dois terços do tempo original . Em termos de remuneração líquida, as contas são iguais às descritas nas três tabelas anteriores.

Ao passar para o regime de lay-off com suspensão do contrato de trabalho, terá direito a apenas dois terços da remuneração anterior (800 euros), o que em termos de poder de compra representa um ordenado líquido de 684 euros, ou seja, menos 26,17%.

Na cenário de um contribuinte casado, com dois titulares (ambos os sujeitos passivos são titulares de rendimentos), e com dois filhos, as contas são idênticas (ver tabela acima), mas novamente as taxas de retenção de IRS são diferentes. Neste caso, quem antes ganhava, por exemplo, 1.200 euros brutos, recebia “limpos” 926,40 euros.

Na caso de um contribuinte casado, único titular e com um filho, as contas são idênticas, só mudam as taxas de retenção de IRS.

No regime de lay-off simplificado, a empresa fica isenta de pagar a TSU (23,75%), mas o trabalhador tem de continuar a descontar para a Segurança Social (11%) e, como confirmou a ministra, também para o IRS (0,1% no caso de receber uma remuneração bruta de 666,67 euros). Em termos líquidos leva para casa 592,67 euros, o que representa uma quebra de rendimento de 23,43%.

Se for para uma situação de lay-off com suspensão temporária de contrato de trabalho, tem direito a receber dois terços do seu rendimento bruto, ou seja, 666,67 euros brutos, sendo que deste valor 70% é pago pela Segurança Social (466,67 euros) e 30% pela empresa (200 euros).

Em declarações à RTP, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que os trabalhadores que serão abrangidos pelo lay-off simplificado irão descontar IRS sobre a totalidade dos dois terços do rendimento que irão receber. “O que está previsto é que exista uma tributação em sede de IRS em função do rendimento realmente auferido, é o que está preciso no próprio mecanismo de apoio”, disse Ana Mendes Godinho.

A Segurança Social recebeu até esta segunda-feira cerca de 1.400 pedidos de empresas que pretendem aderir ao lay-off simplificado . Mas muitas mais deverão pedir para aderir a este regime, já que o Governo estima que possa abranger um milhão de trabalhadores . No âmbito deste regime, esses trabalhadores perdem até um terço do seu salário , mas continuam a descontar para a Segurança Social e a ser alvo de retenção na fonte de IRS , tema que dividia os especialistas mas que entretanto já foi esclarecido pelo Governo.

