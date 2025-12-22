Allianz vende um dos seus principais edifícios em Lisboa

A Allianz Portugal acaba de vender um dos seus principais ativos do seu portfólio imobiliário em Lisboa, um edifício em remodelação no cruzamento da Rua Castilho e Rua Braamcamp em Lisboa. Constitui, com o Edifício Castil, o Heron Castilho e o “Franjinhas”, um dos mais emblemáticos cruzamentos de ruas de Lisboa e, segundo a Openbook Real Estate, imobiliária que concretizou o negócio, “fica localizado numa das zonas mais nobres e prestigiadas do Central Business District (CBD)”.

Depois da reabilitação, o Allianz Castilho o edifício ficará com uma área bruta de construção de 8.205 m² distribuída por 14 pisos e com cerca de 7. 000 m² de área bruta locável (ABL) destinados principalmente a escritórios, com uma área adicional prevista para retalho.

A Allianz Portugal contratou a Openbook Real Estate sendo também responsável pelo reposicionamento do restante portfólio imobiliário da seguradora.

No final de 2024, a Allianz Portugal tinha nas suas contas o valor de balanço de cerca de 27 milhões de euros em imóveis não afetos à sua própria atividade. No entanto, a preços do mercado atual de escritórios e comércio, o valor do futuro Allianz Castilho poderá estar situado entre os 45 e os 60 milhões de euros.

Questionados os envolvidos, não obtivemos resposta sobre o comprador e os valores da operação.