Talanx torna-se dona da Warta e TU Europa

A seguradora alemã Talanx AG fechou em fevereiro a compra das últimas fatias que não controlava nas suas duas subsidiárias polacas, a Warta e a TU Europa, pondo fim a uma parceria de 14 anos com a japonesa Meiji Yasuda. A operação, finalizada a 16 de fevereiro de 2026, mostra que a Polónia passou a ocupar um lugar central na estratégia de crescimento da Talanx.

De acordo com a Insurance Business Magazine, o negócio implicou a aquisição de 24,3% da Warta e de 50% menos uma ação da TU Europa, participações que estavam nas mãos da seguradora japonesa desde que as duas empresas entraram em conjunto no mercado polaco, em 2012. O preço situou-se na casa das centenas de milhões de euros, mas a Talanx já contabilizava os lucros correspondentes desde janeiro de 2025, antecipando contratualmente o efeito desta transação.

O que torna a operação relevante vai além do valor pago. Segundo um comunicado da Talanx, a Warta é a segunda maior seguradora da Polónia, com receitas de 2,7 mil milhões de euros e cerca de 3.000 trabalhadores, e tem crescido acima do mercado nos últimos anos. A Insurance Business magazine avança que a Polónia representa quase 40% dos prémios de seguros de toda a Europa Central e Oriental, por isso ter controlo total sobre uma empresa desta dimensão é uma aposta relevante.

A decisão da Talanx de exercer as opções de compra reflete também uma mudança de paradigma na forma como os grandes grupos europeus olham para esta região. Durante anos, as parcerias com investidores asiáticos serviram para partilhar riscos em mercados menos conhecidos. Hoje, com a Polónia a apresentar indicadores macroeconómicos sólidos, o apetite por controlo total cresceu.

Ter controlo total simplifica decisões de capital e elimina fricções de governação para a Talanx, mas também lhe transfere toda a responsabilidade pela Warta e pela TU Europa.

Wilm Langenbach, membro do Conselho de Administração da Talanx AG, responsável pelo segmento de negócio Internacional de Clientes Particulares e Empresariais, e presidente do Conselho de Administração da HDI International AG, sublinha que: “com a aquisição completa das restantes participações na Warta e na TU Europa, estamos a reforçar a nossa posição no mercado da Polónia e passaremos agora a participar no desenvolvimento estratégico bem-sucedido de ambas as empresas.”

O Grupo Talanx é um grande grupo segurador global, com presença em mais de 175 países, atuando em diversos segmentos (vida, não-vida e resseguro) através de múltiplas marcas e divisões, como a resseguradora Hannover Re ou a seguradora HDI Global SE, esta última com presença no mercado português.