EDP quer passar EDP Renováveis a EDP Renewables
Segundo a empresa, a mudança visa "alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais".
A EDP Renováveis vai votar em assembleia geral a mudança da sua designação oficial para “EDP Renewables”, proposta pela EDP, acionista maioritária, para alinhar o nome legal com a marca usada internacionalmente.
Em comunicado divulgado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que a proposta será analisada na assembleia geral de acionistas marcada para 13 de abril, em Madrid, e implica a alteração dos estatutos da sociedade.
Segundo a empresa, a mudança visa “alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais”.
“Embora o nome atual em português reflita as origens da companhia, não corresponde à língua utilizada na grande maioria das suas comunicações com investidores, divulgações regulatórias e operações globais“, acrescenta.
Além disso, defende que “a adoção da versão em inglês ‘EDP Renewables’ permitirá uma maior consistência da marca e reflete de forma mais precisa a presença internacional da Companhia e a sua base diversificada de acionistas.
A empresa refere ainda que a adoção da versão inglesa permitirá “reforçar a consistência da marca” e refletir melhor a sua “pegada internacional e base acionista diversificada”.
Entre os restantes pontos da assembleia geral estão a aprovação das contas de 2025, a proposta de aplicação de resultados, um mecanismo de remuneração aos acionistas flexível [‘scrip dividend’] que envolve a opção de receber ações da empresa, bem como relatórios de gestão, governo societário e sustentabilidade.
O pedido para inclusão deste ponto na ordem de trabalhos partiu da EDP, que detém cerca de 71,3% do capital da EDP Renováveis. O GIC, fundo soberano de Singapura, tem 4,4% e a BlackRock 3,4%. A decisão final será tomada pelos acionistas na assembleia-geral.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
EDP quer passar EDP Renováveis a EDP Renewables
{{ noCommentsLabel }}