+M

EDP quer passar EDP Renováveis a EDP Renewables

 Lusa,
1

Segundo a empresa, a mudança visa "alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais".

A EDP Renováveis vai votar em assembleia geral a mudança da sua designação oficial para “EDP Renewables”, proposta pela EDP, acionista maioritária, para alinhar o nome legal com a marca usada internacionalmente.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que a proposta será analisada na assembleia geral de acionistas marcada para 13 de abril, em Madrid, e implica a alteração dos estatutos da sociedade.

Segundo a empresa, a mudança visa “alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais”.

Embora o nome atual em português reflita as origens da companhia, não corresponde à língua utilizada na grande maioria das suas comunicações com investidores, divulgações regulatórias e operações globais“, acrescenta.

Além disso, defende que “a adoção da versão em inglês ‘EDP Renewables’ permitirá uma maior consistência da marca e reflete de forma mais precisa a presença internacional da Companhia e a sua base diversificada de acionistas.

A empresa refere ainda que a adoção da versão inglesa permitirá “reforçar a consistência da marca” e refletir melhor a sua “pegada internacional e base acionista diversificada”.

Entre os restantes pontos da assembleia geral estão a aprovação das contas de 2025, a proposta de aplicação de resultados, um mecanismo de remuneração aos acionistas flexível [‘scrip dividend’] que envolve a opção de receber ações da empresa, bem como relatórios de gestão, governo societário e sustentabilidade.

O pedido para inclusão deste ponto na ordem de trabalhos partiu da EDP, que detém cerca de 71,3% do capital da EDP Renováveis. O GIC, fundo soberano de Singapura, tem 4,4% e a BlackRock 3,4%. A decisão final será tomada pelos acionistas na assembleia-geral.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

EDP quer passar EDP Renováveis a EDP Renewables

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Pessoas +M
Afonso Cruzeiro e Rui Alexandre com novas funções na L’Oréal

Afonso Cruzeiro sucede a Rui Alexandre como responsável pela divisão de produtos de grande público em Portugal, após o segundo assumir direção comercial ibérica da divisão.

+ M,

Tecnologia
Alemã Infineon vai contratar mais 150 e expandir no Porto

Com cerca de 1.000 colaboradores, centro de serviços da multinacional alemã, no TecMaia, tornou-se um hub estratégico para o grupo, apoiando mais de 75 entidades legais da Infineon em todo o mundo.

Patrícia Abreu,

Formação
Eleição do reitor da Nova de Lisboa marcada para 24 de abril

Tribunal Administrativo mandou Nova de Lisboa repetir eleição do reitor. Votação foi marcada para 24 de abril.

Isabel Patrício,