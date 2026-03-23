EDP quer passar EDP Renováveis a EDP Renewables

Segundo a empresa, a mudança visa "alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais".

A EDP Renováveis vai votar em assembleia geral a mudança da sua designação oficial para “EDP Renewables”, proposta pela EDP, acionista maioritária, para alinhar o nome legal com a marca usada internacionalmente.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informa que a proposta será analisada na assembleia geral de acionistas marcada para 13 de abril, em Madrid, e implica a alteração dos estatutos da sociedade.

Segundo a empresa, a mudança visa “alinhar a denominação legal com aquela pela qual a companhia é habitualmente conhecida nos mercados internacionais”.

“Embora o nome atual em português reflita as origens da companhia, não corresponde à língua utilizada na grande maioria das suas comunicações com investidores, divulgações regulatórias e operações globais“, acrescenta.

Além disso, defende que “a adoção da versão em inglês ‘EDP Renewables’ permitirá uma maior consistência da marca e reflete de forma mais precisa a presença internacional da Companhia e a sua base diversificada de acionistas.

A empresa refere ainda que a adoção da versão inglesa permitirá “reforçar a consistência da marca” e refletir melhor a sua “pegada internacional e base acionista diversificada”.

Entre os restantes pontos da assembleia geral estão a aprovação das contas de 2025, a proposta de aplicação de resultados, um mecanismo de remuneração aos acionistas flexível [‘scrip dividend’] que envolve a opção de receber ações da empresa, bem como relatórios de gestão, governo societário e sustentabilidade.

O pedido para inclusão deste ponto na ordem de trabalhos partiu da EDP, que detém cerca de 71,3% do capital da EDP Renováveis. O GIC, fundo soberano de Singapura, tem 4,4% e a BlackRock 3,4%. A decisão final será tomada pelos acionistas na assembleia-geral.