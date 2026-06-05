Negócios +M

Vodafone e Nos vão impugnar coima da AdC sobre o Playce

Operadoras de telecomunicações vão recorrer da sanção aplicada pela reguladora por “acordo anticoncorrencial nos serviços de televisão por subscrição e na publicidade nas gravações televisivas”.

A Vodafone e a Nos vão impugnar a coima de 13,35 milhões de eurosque a Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou coimas à Meo, Nos, Vodafone e Accenture por “acordo anticoncorrencial nos serviços de televisão por subscrição e na publicidade nas gravações televisivas”, conhecida esta sexta-feira.

“A Vodafone Portugal confirma que foi hoje notificada da decisão de condenação por parte da Autoridade da Concorrência no âmbito do processo relativo ao Playce”, diz a empresa ao +M.

“A empresa manifesta a sua discordância quanto à decisão, tanto no que respeita ao seu conteúdo como aos fundamentos apresentados, e irá impugnar a decisão junto das instâncias judiciais competentes”, acrescenta fonte oficial da operadora.

Já numa declaração enviada à Lusa, também fonte oficial da Nos disse que “discorda desta decisão e irá recorrer judicialmente da mesma”.

Desde o início, a empresa “considerou que este processo não tinha fundamento legal”, apontando que “esta condenação penaliza a inovação e a concorrência no mercado publicitário nacional, prejudicando os broadcasters portugueses face aos gigantes digitais globais — e, com isso, a própria capacidade de atração de investimento para a economia nacional”.

Em comunicado, a Concorrência explicou que o “acordo levou a uma abordagem concertada por parte dos três maiores operadores de telecomunicações a operar no mercado nacional, em conjunto com uma empresa consultora, tendo determinado que os clientes ficassem, em geral, sem possibilidade efetiva de mudança de operador perante a degradação simultânea e concertada do serviço de televisão por subscrição, ainda que insatisfeitos com a introdução de publicidade no serviço de gravações”.

Sem identificar o nome das visadas, a decisão é referente à nota de ilicitude de dezembro de 2021, quando a AdC acusou as operadoras Meo, NOS e Vodafone e a consultora Accenture de restringirem a concorrência “ao combinarem entre si a inserção de 30 segundos de publicidade” para o acesso a gravações automáticas de televisão.

De acordo com a informação divulgada esta sexta-feira, “a decisão da AdC resulta na aplicação de coimas no valor total de 13.351.000 euros às quatro empresas, uma das quais recorreu ao procedimento de transação, abdicando de litigar a imputação factual e procedendo ao pagamento voluntário da coima”.

O Playce, plataforma agregadora de publicidade endereçada que disponibilizada através do Meo, Nos e Vodafone, foi suspenso no dia 1 de maio do último ano, uma decisão que resultou da nota de ilicitude da AdC.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Vodafone e Nos vão impugnar coima da AdC sobre o Playce

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Política
Chega só aprova PSU com limitação de apoios para imigrantes

Ventura, que tinha anunciado no início da semana que o Chega votar contra esta proposta, colocou duas duas condições para poder mudar o sentido de voto e viabilizar a medida.

Lusa,

Saúde
Seguro promulga contratação de médicos tarefeiros

Presidente promulgou o diploma que regula o regime de contratação de médicos em regime de prestação de serviços por parte dos estabelecimentos e serviços integrados no SNS.

Lusa,

Local Online
STCP fecha acordo com cinco sindicatos

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto já aplicou em abril um aumento de 57 euros aos trabalhadores.

Lusa,